Відтепер оформити відстрочку для багатодітних батьків простіше: у Резерв+ запрацювало оновлення

У понеділок, 2 березня, в Україні запровадили нову відстрочку у додатку Резерв+ – для багатодітних батьків. Відтепер оформити її можна буде швидко та у онлайн-форматі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що відомо про нову функцію у Резерв+?

З 2 березня на платформі Резерв+ доступна функція оформлення відстрочки від служби військовозобов'язаним, у яких є троє чи більше дітей. Нововведення поширюється незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти.

Процес повністю автоматизований – не потрібні довідки, паперові заяви чи особисті візити до територіальних центрів комплектування чи ЦНАП. Зазвичай оформлення займає від кількох хвилин до кількох годин. Це значно спрощує доступ до послуги.

