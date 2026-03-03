Відтепер оформити відстрочку для багатодітних батьків простіше: у Резерв+ запрацювало оновлення
- З 2 березня в Україні запровадили нову відстрочку в додатку Резерв+ для багатодітних батьків, оформлення якої можна здійснити онлайн.
- Процес автоматизований, не потребує довідок чи особистих візитів, і займає від кількох хвилин до кількох годин.
У понеділок, 2 березня, в Україні запровадили нову відстрочку у додатку Резерв+ – для багатодітних батьків. Відтепер оформити її можна буде швидко та у онлайн-форматі.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Дивіться також Винятки все ж є: кого можуть мобілізувати навіть до 25 років
Що відомо про нову функцію у Резерв+?
З 2 березня на платформі Резерв+ доступна функція оформлення відстрочки від служби військовозобов'язаним, у яких є троє чи більше дітей. Нововведення поширюється незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти.
Процес повністю автоматизований – не потрібні довідки, паперові заяви чи особисті візити до територіальних центрів комплектування чи ЦНАП. Зазвичай оформлення займає від кількох хвилин до кількох годин. Це значно спрощує доступ до послуги.
Федоров анонсував реформу мобілізації: про що ідеться?
Міністр оборони Федоров повідомив, що процес оформлення відстрочок від мобілізації значно автоматизували – раніше він тривав тижнями, але зараз близько 90% відстрочок оформлюються автоматично через Резерв+. Без заяв, довідок та відвідувань ТЦК.
Водночас Міноборони оприлюднило список категорій відстрочок, які продовжаться автоматично. Серед них – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без офіційного статусу інвалідності, особи, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї, опікуни осіб, визнаних недієздатними, особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю 3 групи, батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років та вчителі шкіл.