Бронювання від мобілізації у 2026 році: хто його може втратити

Від 1 січня в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов'язаних. Якщо працедавець не забезпечить рівень зарплати за новими вимогами, працівники можуть втратити відстрочку від мобілізації.

Детальніше про це розповіла адвокатка Марина Бекало для ТСН.ua, передає 24 Канал.

Як не втратити бронювання?

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата для бронювання військовозобов'язаних працівників зросте до 21 617 гривень на місяць. Раніше для цього було достатньо 20 000 гривень.

Зростання пов'язане з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2026 році. Відповідно до державного бюджету вона зросте до 8 647 гривень. Ця сума враховується у формулі для бронювання: мінімальна зарплата множиться на коефіцієнт 2,5.

Як пояснила адвокатка Бекало, нові вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств. Саме вони можуть претендувати на бронь під час мобілізації та воєнного стану.

У випадку, якщо компанія не забезпечить працівникам встановлену суму зарплати, вона втратить право на бронь, а працівникам не нададуть відстрочку від мобілізації.

Що змінилось у процесі мобілізації?