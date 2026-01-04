Бронирование от мобилизации в 2026 году: кто его может потерять

С 1 января в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных. Если работодатель не обеспечит уровень зарплаты по новым требованиям, работники могут потерять отсрочку от мобилизации.

Подробнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало для ТСН.ua, передает 24 Канал.

Смотрите также Пенсионное удостоверение – не гарантия: кого ТЦК могут мобилизовать

Как не потерять бронирование?

Напомним, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата для бронирования военнообязанных работников возрастет до 21 617 гривен в месяц. Ранее для этого было достаточно 20 000 гривен.

Рост связан с повышением минимальной заработной платы в 2026 году. Согласно государственному бюджету она вырастет до 8 647 гривен. Эта сумма учитывается в формуле для бронирования: минимальная зарплата умножается на коэффициент 2,5.

Как пояснила адвокат Бекало, новые требования касаются работников критически важных предприятий. Именно они могут претендовать на бронь во время мобилизации и военного положения.

В случае, если компания не обеспечит работникам установленную сумму зарплаты, она потеряет право на бронь, а работникам не предоставят отсрочку от мобилизации.

Что изменилось в процессе мобилизации?