Кому з українців подовжать автоматично відстрочку від мобілізації: пояснення Міноборони

В Україні розширили перелік категорій громадян, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості військовозобов’язаних не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування.

Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Кому буде доступне автоматичне продовження відстрочки?

У відомстві зазначили, що нині близько 90% оформлених відстрочок подовжуються автоматично – без заяв, довідок і додаткових дій з боку громадян.

До механізму автоматичного подовження додали ще сім нових категорій. Автоматичне подовження зберігається, зокрема, для:

людей з інвалідністю,

тимчасово непридатних до служби,

батьків дітей з інвалідністю,

багатодітних батьків,

студентів та аспірантів,

працівників закладів вищої та професійної освіти,

родичів загиблих або зниклих безвісти військових.

Крім того, відстрочку автоматично подовжують для осіб, які перебували в полоні, людей, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Росії, а також родичів Героїв України, відзначених посмертно.

Про подовження відстрочки користувачі застосунку Резерв+ отримують push-сповіщення. У разі відсутності повідомлення громадянам радять звернутися до найближчого ЦНАПу для актуалізації даних у державних реєстрах.

У Міноборони наголосили, що ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку, а більшість перевірок тепер відбувається автоматично через державні реєстри. Це має зменшити навантаження на громадян і військові установи.

Що потрібно знати військовозобов'язаним?