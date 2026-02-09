Кому з українців подовжать автоматично відстрочку від мобілізації: пояснення Міноборони
- В Україні розширили категорії громадян, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації, включаючи людей з інвалідністю, студентів, багатодітних батьків та інших.
- Близько 90% відстрочок подовжуються автоматично, а користувачі додатку Резерв+ отримують push-сповіщення про продовження.
В Україні розширили перелік категорій громадян, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості військовозобов’язаних не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування.
Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Кому буде доступне автоматичне продовження відстрочки?
У відомстві зазначили, що нині близько 90% оформлених відстрочок подовжуються автоматично – без заяв, довідок і додаткових дій з боку громадян.
До механізму автоматичного подовження додали ще сім нових категорій. Автоматичне подовження зберігається, зокрема, для:
- людей з інвалідністю,
- тимчасово непридатних до служби,
- батьків дітей з інвалідністю,
- багатодітних батьків,
- студентів та аспірантів,
- працівників закладів вищої та професійної освіти,
- родичів загиблих або зниклих безвісти військових.
Крім того, відстрочку автоматично подовжують для осіб, які перебували в полоні, людей, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Росії, а також родичів Героїв України, відзначених посмертно.
Про подовження відстрочки користувачі застосунку Резерв+ отримують push-сповіщення. У разі відсутності повідомлення громадянам радять звернутися до найближчого ЦНАПу для актуалізації даних у державних реєстрах.
У Міноборони наголосили, що ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку, а більшість перевірок тепер відбувається автоматично через державні реєстри. Це має зменшити навантаження на громадян і військові установи.
Що потрібно знати військовозобов'язаним?
Чоловіки з трьома і більше дітьми можуть втратити відстрочку від мобілізації через несплату аліментів, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці. Для підтвердження права на відстрочку потрібно подати документи, включаючи свідоцтва про народження дітей та довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.
У Держпраці наголошують, що під час укладення трудового договору при працевлаштуванні військовозобов'язаний повинен подати військово-обліковий документ. Відмова у працевлаштуванні через відсутність військово-облікового документа вважається обґрунтованою згідно з нормами трудового законодавства.
Юристи наголошують, що кожна неявка за повісткою під час мобілізації тягне за собою окреме адміністративне стягнення. Закон не допускає накладення двох штрафів за один і той самий епізод порушення в межах одного провадження, але повторні порушення можуть призвести до нових штрафів.