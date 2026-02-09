Кому из украинцев продлят автоматически отсрочку от мобилизации: объяснение Минобороны
- В Украине расширили категории граждан, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации, включая людей с инвалидностью, студентов, многодетных родителей и других.
- Около 90% отсрочек продлеваются автоматически, а пользователи приложения Резерв+ получают push-уведомления о продлении.
В Украине расширили перечень категорий граждан, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству военнообязанных не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования.
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Смотрите также Украинцы могут потерять отсрочку от мобилизации из-за долгов: о чем идет речь
Кому будет доступно автоматическое продление отсрочки?
В ведомстве отметили, что сейчас около 90% оформленных отсрочек продлеваются автоматически – без заявлений, справок и дополнительных действий со стороны граждан.
К механизму автоматического продления добавили еще семь новых категорий. Автоматическое продление сохраняется, в частности, для:
- людей с инвалидностью,
- временно непригодных к службе,
- родителей детей с инвалидностью,
- многодетных родителей,
- студентов и аспирантов,
- работников учреждений высшего и профессионального образования,
- родственников погибших или пропавших без вести военных.
Кроме того, отсрочку автоматически продлевают для лиц, которые находились в плену, людей, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии России, а также родственников Героев Украины, отмеченных посмертно.
О продлении отсрочки пользователи приложения Резерв+ получают push-уведомления. В случае отсутствия сообщения гражданам советуют обратиться в ближайший ЦНАП для актуализации данных в государственных реестрах.
В Минобороны отметили, что ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку, а большинство проверок теперь происходит автоматически через государственные реестры. Это должно уменьшить нагрузку на граждан и военные учреждения.
Что нужно знать военнообязанным?
Мужчины с тремя и более детьми могут потерять отсрочку от мобилизации из-за неуплаты алиментов, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца. Для подтверждения права на отсрочку нужно подать документы, включая свидетельства о рождении детей и справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов.
В Гоструда отмечают, что при заключении трудового договора при трудоустройстве военнообязанный должен подать военно-учетный документ. Отказ в трудоустройстве из-за отсутствия военно-учетного документа считается обоснованным согласно нормам трудового законодательства.
Юристы отмечают, что каждая неявка по повестке во время мобилизации влечет за собой отдельное административное взыскание. Закон не допускает наложения двух штрафов за один и тот же эпизод нарушения в пределах одного производства, но повторные нарушения могут привести к новым штрафам.