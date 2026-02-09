Кому из украинцев продлят автоматически отсрочку от мобилизации: объяснение Минобороны

В Украине расширили перечень категорий граждан, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству военнообязанных не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования.

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кому будет доступно автоматическое продление отсрочки?

В ведомстве отметили, что сейчас около 90% оформленных отсрочек продлеваются автоматически – без заявлений, справок и дополнительных действий со стороны граждан.

К механизму автоматического продления добавили еще семь новых категорий. Автоматическое продление сохраняется, в частности, для:

людей с инвалидностью,

временно непригодных к службе,

родителей детей с инвалидностью,

многодетных родителей,

студентов и аспирантов,

работников учреждений высшего и профессионального образования,

родственников погибших или пропавших без вести военных.

Кроме того, отсрочку автоматически продлевают для лиц, которые находились в плену, людей, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии России, а также родственников Героев Украины, отмеченных посмертно.

О продлении отсрочки пользователи приложения Резерв+ получают push-уведомления. В случае отсутствия сообщения гражданам советуют обратиться в ближайший ЦНАП для актуализации данных в государственных реестрах.

В Минобороны отметили, что ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку, а большинство проверок теперь происходит автоматически через государственные реестры. Это должно уменьшить нагрузку на граждан и военные учреждения.

Что нужно знать военнообязанным?