В Україні розширили перелік категорій громадян, чиї відстрочки продовжуються автоматично. Тепер близько 90% таких рішень ухвалюються без особистого звернення до ТЦК, а дані перевіряються через державні реєстри.

Про це в етері "Українського радіо. Рівне" розповів начальник відділення обліку сержантів і солдатів Рівненського обласного ТЦК та СП Олександр Бодін.

Як працює автоматичне продовження відстрочок?

За даними Олександра Бодіна, нині близько 90% випадків продовження відстрочок відбуваються без участі військовозобов’язаного – система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, а інформація з’являється у застосунку Резерв+.

Водночас інколи автоматичне продовження може не спрацювати або дані не оновлюються вчасно. У такому разі військовозобов’язаним радять подавати документи через Центри надання адмінпослуг, оскільки ТЦК більше не приймають заяви на продовження відстрочки.

Олександр Бодін наголосив, що для продовження відстрочки проходити військово-лікарську комісію не потрібно.

Стан здоров'я і відстрочка ніяким чином не пов'язані. Це два абсолютно різні процеси, які не перетинаються,

– зауважив військовий.

Зазвичай відстрочка діє протягом 90 днів воєнного стану та мобілізації, після чого її продовжують автоматично або через ЦНАП.

Які категорії громадян підпадають під автоматичну відстрочку?

Оновлені правила також передбачають автоматичне продовження відстрочок для частини громадян, якщо їхній статус підтверджується через державні реєстри. Це стосується, зокрема:

осіб з інвалідністю;

тимчасово непридатних за висновком ВЛК;

багатодітних батьків, батьків дітей з інвалідністю;

студентів, науково-педагогічних працівників;

родичів загиблих або зниклих безвісти військових

та інших категорій, визначених урядом.

Однак при цьому, якщо інформацію неможливо підтвердити автоматично, документи потрібно подавати окремо.