Что еще следует знать о мобилизации в Украине?

  • Родители трех и более детей могут потерять право на отсрочку от мобилизации, если накапливается задолженность по уплате алиментов. Критическим считается долг, который превышает сумму обязательных платежей за три месяца, ведь в таком случае основания для отсрочки могут пересмотреть.

  • Чтобы подтвердить право на отсрочку, необходимо предоставить пакет документов. Обычно в него входят свидетельства о рождении детей и официальное подтверждение отсутствия задолженности по уплате алиментов.