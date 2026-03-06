Тримаємо на контролі: команда НБУ їде в Будапешт, щоб з'ясувати обставини захоплення інкасаторів

Команда Національного банку України вирушає до Будапешта, щоб з'ясувати ситуацію із захопленням українських інкасаторів та автомобілів Ощадбанку. Інцидент стався в четвер, 5 березня.

Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці в соцмережах.

Читайте також Новий поворот: Сіярто заявив "гроші української військової мафії" у викрадених авто інкасаторів

Як тепер діятиме НБУ?

Андрій Пишний пояснив, що його заступник Олексій Шабан разом з командою банку терміново відбувають у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації.

Тримаємо питання на контролі,

– наголосив він.

За словами глави НБУ, паралельно банк опрацьовує звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

Пишний наголосив українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Він також зазначив, що українська сторона вимагає від влади Угорщини офіційних пояснень щодо причин затримання працівників Ощадбанку.

Нагадаємо, Україна може вжити певних заходів щодо Угорщини на тлі затримання інкасаторів. Також Україна планує зібрати іноземний дипломатичний корпус у Міністерстві закордонних справ, щоб поінформувати про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнення винних до відповідальності.

Як сталося затримання інкасаторів?