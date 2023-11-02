Республіканці висунули вимоги щодо допомоги Україні: в ОП сказали, чи є тут зрада
Конгресмен від Республіканської партії Майк Гарсія опублікував заяву з вимогами щодо військової допомоги Україні. Зокрема, ідеться про "стратегію перемоги", регулярне звітування, гарантії від НАТО і ЄС про продовження підтримки Києва в разі блокування допомоги від США.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що немає нічого поганого в проговоренні стратегії.
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За його словами, ідеться про такі кроки:
- суттєві тактичні поразки Росії;
- хаотичне обвалення фронту;
- часткова втеча російських військовослужбовців на територію Росії;
- початок певних бунтівних чи революційних процесів у Росії;
- злам традиційної системи путінської вертикалі;
- перехід до інших форматів управління Росією, зокрема перехідної слабкої демократії.
Вимоги щодо прогресу можна досягнути за допомогою зброї
"У головнокомандувача це чітко зафіксовано: певна кількість дронів, літаків, систем ПРО, певна кількість мінних тралів, далекобійних ракет і так далі", – перелічив Подоляк.
Подоляк про вимоги Конгресу США щодо допомоги Україні: дивіться ексклюзивне інтерв'ю 24 Каналу
Щоб отримати потрібну кількість озброєння, можна вибудувати систему військової співпраці з Україною шляхом інвестування в наше виробництво. Крім того, залишається безпосереднє передання зброї.
Світ надалі підтримуватиме Україну
"Треба пояснювати: ми не можемо самоізолюватися, тому що глобальний світ сьогодні має інакший вигляд. Сьогодні не можна побудувати кордони і думати, що ти перебуваєш у безпеці", – констатував Подоляк.
Як неодноразово казав радник голови ОПУ, перемога Росії означатиме повну деструкцію глобального безпекового простору. Відповідно поразка країни-агресорки – єдина запорука спокійного життя і добробуту, у США зокрема.
Українсько-американські відносини: останні новини
- Джо Байден запросив у Конгресу 106 мільярдів доларів для об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю. Київ мав би отримати понад 60 мільярдів доларів.
- Однак новий спікер Майк Джонсон запропонував законопроєкт для допомоги лише Ізраїлю. Водночас у Білому домі пообіцяли ветувати це рішення.
- Тим часом група конгресменів-республіканців закликала Байдена передати Україні ракети ATACMS більшої дальності. Це свідчить про підтримку Києва серед американських законодавців, попри спротив деяких консерваторів.