Республиканцы выдвинули требования о помощи Украине: в ОП сказали, есть ли здесь предательство
Конгрессмен от Республиканской партии Майк Гарсия опубликовал заявление с требованиями по военной помощи Украине. В частности, речь идет о "стратегии победы", регулярной отчетности, гарантиях от НАТО и ЕС о продолжении поддержки Киева в случае блокирования помощи от США.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что нет ничего плохого в обсуждении стратегии.
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По его словам, речь идет о таких шагах:
- существенные тактические поражения России;
- хаотическое обрушение фронта;
- частичное бегство российских военнослужащих на территорию России;
- начало определенных мятежных или революционных процессов в России;
- излом традиционной системы путинской вертикали;
- переход к другим форматам управления Россией, в частности переходной слабой демократии.
Требования к прогрессу можно достичь с помощью оружия
"У главнокомандующего это четко зафиксировано: определенное количество дронов, самолетов, систем ПРО, определенное количество минных тралов, дальнобойных ракет и так далее", – перечислил Подоляк.
Подоляк о требованиях Конгресса США насчет помощи Украине: смотрите эксклюзивное интервью 24 Канала
Чтобы получить нужное количество вооружения, можно построить систему военного сотрудничества с Украиной путем инвестирования в наше производство. Кроме того, остается непосредственная передача оружия.
Мир в дальнейшем будет поддерживать Украину
"Нужно объяснять: мы не можем самоизолироваться, потому что глобальный мир сегодня выглядит иначе. Сегодня нельзя построить границы и думать, что ты находишься в безопасности", – констатировал Подоляк.
Как неоднократно говорил советник главы ОПУ, победа России будет означать полную деструкцию глобального пространства безопасности. Соответственно поражение страны-агрессора – единственный залог спокойной жизни и благополучия, в США в частности.
Украинско-американские отношения: последние новости
- Джо Байден запросил у Конгресса 106 миллиардов долларов для объединенного пакета помощи Украине и Израилю. Киев должен был получить более 60 миллиардов долларов.
- Однако новый спикер Майк Джонсон предложил законопроект для помощи только Израилю. В то же время в Белом доме пообещали ветировать это решение.
- Тем временем группа конгрессменов-республиканцев призвала Байдена передать Украине ракеты ATACMS большей дальности. Это свидетельствует о поддержке Киева среди американских законодателей, несмотря на сопротивление некоторых консерваторов.