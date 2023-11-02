Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что нет ничего плохого в обсуждении стратегии.

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По его словам, речь идет о таких шагах:

существенные тактические поражения России;

хаотическое обрушение фронта;

частичное бегство российских военнослужащих на территорию России;

начало определенных мятежных или революционных процессов в России;

излом традиционной системы путинской вертикали;

переход к другим форматам управления Россией, в частности переходной слабой демократии.

Требования к прогрессу можно достичь с помощью оружия

"У главнокомандующего это четко зафиксировано: определенное количество дронов, самолетов, систем ПРО, определенное количество минных тралов, дальнобойных ракет и так далее", – перечислил Подоляк.

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Чтобы получить нужное количество вооружения, можно построить систему военного сотрудничества с Украиной путем инвестирования в наше производство. Кроме того, остается непосредственная передача оружия.

Мир в дальнейшем будет поддерживать Украину

"Нужно объяснять: мы не можем самоизолироваться, потому что глобальный мир сегодня выглядит иначе. Сегодня нельзя построить границы и думать, что ты находишься в безопасности", – констатировал Подоляк.

Как неоднократно говорил советник главы ОПУ, победа России будет означать полную деструкцию глобального пространства безопасности. Соответственно поражение страны-агрессора – единственный залог спокойной жизни и благополучия, в США в частности.

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