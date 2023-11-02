Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що немає нічого поганого в проговоренні стратегії.

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За його словами, ідеться про такі кроки:

суттєві тактичні поразки Росії;

хаотичне обвалення фронту;

часткова втеча російських військовослужбовців на територію Росії;

початок певних бунтівних чи революційних процесів у Росії;

злам традиційної системи путінської вертикалі;

перехід до інших форматів управління Росією, зокрема перехідної слабкої демократії.

Вимоги щодо прогресу можна досягнути за допомогою зброї

"У головнокомандувача це чітко зафіксовано: певна кількість дронів, літаків, систем ПРО, певна кількість мінних тралів, далекобійних ракет і так далі", – перелічив Подоляк.

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Щоб отримати потрібну кількість озброєння, можна вибудувати систему військової співпраці з Україною шляхом інвестування в наше виробництво. Крім того, залишається безпосереднє передання зброї.

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"Треба пояснювати: ми не можемо самоізолюватися, тому що глобальний світ сьогодні має інакший вигляд. Сьогодні не можна побудувати кордони і думати, що ти перебуваєш у безпеці", – констатував Подоляк.

Як неодноразово казав радник голови ОПУ, перемога Росії означатиме повну деструкцію глобального безпекового простору. Відповідно поразка країни-агресорки – єдина запорука спокійного життя і добробуту, у США зокрема.

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