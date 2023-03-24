Я за сюрпризи для ворога, – Катков про можливу передачу авіації Україні

Видання Le Figaro заявило, що уже понад місяць українські пілоти у Франції проходять навчання на винищувачах Mirage 2000, однак у Повітряних силах спростували це. У кожному разі не варто подібне розголошувати, адже передача авіації має стати сюрпризом для окупантів.

Про це 24 Каналу сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Водночас він зауважив, що у жодному разі неможливо вкласти навчання пілотів на новому типі винищувача в якість короткі строки.

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Передача авіації маю бути сюрпризом для ворога

Катков зазначив, що нам хочеться сподіватися на те, що українські пілоти таки проходять навчання на західних винищувачах. Однак треба бути об'єктивними та не вигадувати, з огляду на те, що у Повітряних силах ЗСУ запевняють, що ніякого навчання не відбувається.

Коли ж, за його словами, зрештою виявиться, що така підготовка йшла, – це має бути сюрпризом і для українців, і для ворога, а не анонсом того, що, умовно кажучи, за декілька місяців Україна отримає саме цей тип літака у певній кількості.

Я особисто за сюрпризи як для українців, так і для ворога, замість анонсів, які грають на руку, зокрема, росіянам,

– наголосив Катков.

Він додав, що, коли йдеться про винищувачі, треба розуміти, що ніяк неможливо вкласти навчання на новому типі літака в якість короткі строки. Тобто, якщо буде повідомлено про початок підготовки пілотів, потрібно додавати ще пів року.

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Які завдання треба вирішити для отримання авіації

Головний редактор видання Defense Express також прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про можливе надання Україні західних винищувачів. Він зауважив, що фактично країни НАТО передають нам винищувальну авіацію, але йдеться про анонсовані МіГ-29. Водночас у разі ухвалення відповідного рішення потрібно ще додавати строк на підготовку льотчиків.

Це, зауважив він, за умови створення наземної матеріально-технічної бази. Йдеться не про покриття на аеродромах, а про паливозаправники, радіолокаційні маяки та багато чого іншого, що має бути інтегровано за стандартами НАТО. І це завдання, яке не вирішується за день – два.

Тобто це більш потужне завдання. Водночас воно у будь-якому випадку буде вирішено. Бажано, щоб це було у межах пів року,

– сказав Катков.

За його словами, згадані винищувачі Mirage 2000 відповідають потребам ЗСУ на найнижчому рівні серед усіх можливих варіантів. Якщо йдеться про французькі літаки, то реально змінити ситуацію можуть, наприклад, Dassault Rafale.

Що відомо про надання Україні авіації

Найближчими днями Польща передасть Україні чотири бойові літаки в повну експлуатацію. Мовиться про винищувачі МіГ-29. Про відповідник крок також заявила Словаччина.

Водночас Герой України, відомий пілот Karaya пояснив, чому самих МіГ-29 не достатньо. Він наголосив, що Україні потрібні сучасні винищувачі такі, як F-16.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку висловився щодо постачання західних винищувачів. Глава МЗС назвав це дуже складним завданням.