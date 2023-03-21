На цьому зокрема наголосив начальник авіації командування Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов, пише 24 Канал. Військовий також повідомив, скільки може зайняти навчання українських пілотів для керування західними винищувачами.

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За словами Голубцова, зараз в України є можливість для зберігання та захисту авіації, оскільки від союзників надходить все більше систем протиповітряної оборони, які можуть захистити зокрема і аеродромну інфраструктуру.

Терміни навчання пілотів

Військовий повідомив, що зараз українські пілоти витискають максимум можливостей з радянської техніки, що є на оснащені в армії.

Нещодавно два льотчики з України проходили тестування в Сполучених Штатах Америки, аби показати наскільки швидко зможуть освоїти сучасні бойові літаки, зокрема і F-16. Висновки показали, що термін перенавчання українських пілотів може зайняти менше, ніж 6 місяців.

Голубцов наголосив, що швидше Україна отримає сучасні багатоцільові літаки, тим швидше зможе перемогти у війні і врятувати якомога більше людських життів.

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