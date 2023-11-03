Попри санкції: як Росії вдається продовжувати збирати нові ракети

Росіяни понад місяць не здійснювали масованих ракетних обстрілів України. Попри те, що ракетний арсенал Росії виснажений, ворог, ймовірно, готується до ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Окупанти продовжують накопичувати озброєння, тож українці повинні бути готові до масованих атак. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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На що спрямовані російські атаки

Росіяни шукають, де базується українська авіація, зокрема Су-24, з яких запускають далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP. Російські загарбники накопичують потенціал для того, щоб завдавати ударів по Україні.

Крім того, останнім часом представники військово-політичного керівництва Росії на чолі з Владіміром Путіним роблять все для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Тоді у ворога з'явиться час вирішити свої військові та політичні проблеми.

Завдяки чому Росія нарощує виробництво ракет: дивіться відео

Як росіяни наростили виробництво ракет

Антиросійські санкції, звісно, впливають на виробництво високоточного та технологічного озброєння. Однак країна-агресор налагоджує різні сірі схеми та контрабандне постачання. Завдяки цьому Росія нарощує виробництво ракет.

Втім, повністю перейти на своє заміщення росіяни не можуть. У збитих російських безпілотниках часто знаходять елементи іноземних компаній,

– мовив Романенко.

Низка країн проводить відповідні заходи для того, щоб зменшити контрабандне постачання. На жаль, у Росію досі надходять елементи, з яких окупанти збирають дрони. Зокрема, мова йде про сучасну електроніку, чипи, оптику та мікросхеми. Ці проблеми мають суттєвий вплив на обсяги та темпи виробництва.

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