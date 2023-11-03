Несмотря на санкции: как России удается продолжать собирать новые ракеты

Россияне больше месяца не совершали массированных ракетных обстрелов Украины. Несмотря на то, что ракетный арсенал России истощен, враг, вероятно, готовится к ударам по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Оккупанты продолжают накапливать вооружение, поэтому украинцы должны быть готовы к массированным атакам. Об этом 24 Каналу сказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Важно Враг уже не раз проводил разведку, – Гуменюк предупредила об вероятности массированной атаки

На что направлены российские атаки

Россияне ищут, где базируется украинская авиация, в частности Су-24, из которых запускают дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP. Российские захватчики накапливают потенциал для того, чтобы наносить удары по Украине.

Кроме того, в последнее время представители военно-политического руководства России во главе с Владимиром Путиным делают все, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Тогда у врага появится время решить свои военные и политические проблемы.

Благодаря чему Россия наращивает производство ракет: смотрите видео

Как россияне нарастили производство ракет

Антироссийские санкции, естественно, оказывают влияние на создание высокоточного и технологического вооружения. Однако страна-агрессор налаживает разные серые схемы и контрабандные поставки. Благодаря этому Россия наращивает производство ракет.

Впрочем, полностью перейти на свое замещение россияне не могут. В сбитых российских беспилотниках часто находят элементы иностранных компаний,

– сказал Романенко.

Ряд стран проводит соответствующие меры для того, чтобы уменьшить контрабандные поставки. К сожалению, в Россию до сих пор поступают элементы, из которых оккупанты собирают дроны. В частности, речь идет о современной электронике, чипах, оптике и микросхемах. Эти проблемы оказывают существенное влияние на объемы и темпы производства.

Тишина в массированных атаках по Украине