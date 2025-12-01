Віткофф та Зеленський провели телефонну розмову

Володимир Зеленський та Стів Віткофф мали телефонну розмову 1 грудня. Президент України відзначив, що це був важливий бриф.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про розмову Зеленського та Віткоффа?

Володимир Зеленський 1 грудня зустрівся із Еммануелем Макроном у Франції. Там вони провели спільну телефонну розмову із кількома європейськими лідерами та представником США.

До перемовин приєдналися спецпредставник США Стів Віткофф та секретар РНБО Рустем Умєров. Зеленський зазначив, що обговорення відбулось за підсумками перемовин у Флориді та для подальшої співпраці.

Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів,

– повідомив лідер України.

Як пише BFM, до розмови долучились Кір Стармер, Антоніо Кошта, Урсула фон дер Ляєн, Марк Рютте та інші очільники держав і урядів ЄС.