Виявили корупційні ризики: у комітеті Ради зробили висновок щодо законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики 8 січня на своєму засіданні зробив висновок щодо законопроєкту про зміни до мобілізації. У комітеті визнали урядову ініціативу такою, що містить корупційні ризики.

Наразі законопроєкт про мобілізацію мають доопрацювати, щоб нівелювати всі ризики корупції, які там виявили. Після того, як пункти проєкту закону змінять, його має знову розглянути комітет.

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У законопроєкті про мобілізацію знайшли корупційні ризики

Голова комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що на засіданні дійшли висновку, що мобілізація дійсно потрібна в Україні. Водночас вона наголосила, що деякі норми проєкту закону, який запропонував Кабінет Міністрів, мають корупційні ризики.

На питання, які саме ризики корупції наявні у цьому законопроєкті, Радіна уточнити відмовилася. Однак голова комітету пообіцяла, що надасть вичерпну інформацію щодо цього згодом.

Радіна також розповіла, що на засіданні комітету з питань антикорупційної політики були присутні представники Міністерства оборони України й Генерального штабу ЗСУ. За її словами, представники цих структур погодилися з висновком комітету і пообіцяли усунути всі виявлені недоліки.

Радіна назвала пункти, які потребують доопрацювання

Згодом Анастасія Радіна на своїй фейсбук-сторінці опублікувала допис, у якому пояснила, які зміни треба доопрацювати в законопроєкті стосовно змін до мобілізації.

Радіна зазначила, що у законопроєкті щодо змін у мобілізації варто допрацювати такі пункти:

відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов'язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкоматі;

чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов'язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо.

прибрати право районних або міських комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Водночас Радіна наголосила, що питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроєкті значно більше. Зокрема, у першу чергу вона наголосила на питанні подолання корупції у ВЛК та медико-соціальної експертизи.

Голова комітету також сказала, що допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

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