Чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволено виїжджати з України. У Верховній Раді вважають, що ухвалене рішення не вплине на мобілізацію та не становить загрози безпеці.

Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає 24 Канал.

Чим загрожує Україні виїзд молоді?

За словами нардепа, дозвіл на виїзд чоловіків віком 18 – 22 роки не вплине на мобілізацію в Україні. Також Федір Веніславський нагадав, що мобілізаційний вік починається з 25 років, тож дозвіл на виїзд молоді за кордон не ставить під загрозу оборонну сферу.

Веніславський запевнив, що молоді чоловіки, які здобувають освіту чи досвід за кордоном, у майбутньому повернуться та допомагатимуть відбудовувати країну.

Тому в цьому якихось загрозливих масштабів, які б загрожували саме сектору безпеки та оборони, точно немає. І на економічні процеси – я теж не думаю, що це матиме якийсь дуже великий негативний вплив,

– сказав нардеп.

У Раді додали, що вже за пів року або рік можна буде оцінити, чи правильним було рішення про дозвіл, зокрема, скільки людей повернулося після виїзду.

Які вже є наслідки виїзду молоді з України?