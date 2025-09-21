У 2025 році відмовити у виїзді за кордон можуть чоловікам призовного віку, а також тим, хто має юридичні або адміністративні заборони. Громадяни можуть дізнатися, чи можна їм покидати територію України.

Таку інформацію можна отримати через офіційні канали або за допомогою спеціалізованих онлайн-сервісів. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чи зміняться правила виїзду за кордон з 1 жовтня: детальне пояснення

Як перевірити, чи можна виїжджати за кордон?

Виїзд з України наразі заборонений для більшості чоловіків віком від 23 до 60 років. Однак такої заборони немає для жінок, якщо вони не потрапляють під інші обмеження, що не пов'язані з мобілізацією.

Перевірити, чи не буде проблем з виїздом можна скористатися різними сервісами. Чоловіки можуть перевірити підстави для виїзду в застосунку Резерв+. Там є дані про відстрочку та відсутність в розшуку. Якщо громадянин не має відстрочки або перебуває в розшуку, то його з країни не випустять.

Боргами також можуть викликати проблеми під час перетину кордону. Люди, які мають заборгованість сплати аліментів чи ті, проти кого відкрите виконавче провадження через несплату комунальних платежів чи кредитів, також не зможуть перетнути кордон. Дозвіл на виїзд можливий лише у випадку, якщо постійно та чітко сплачує кредит.

Онлайн дозвіл на виїзд можна перевірити в:

реєстрі боржників (зокрема, за аліментами);

реєстрі судових рішень;

реєстрі виконавчих проваджень;

реєстрі податкової заборгованості.

застосунку Опендатабот.

Офіційні державні органи також можуть дати інформацію про те, чи може громадянин їхати за кордон. Так письмовий запит можна подати до Державної прикордонної служби України. Людині потрібно вказати повне ім’я, адресу проживання та реквізити документа, що посвідчує особу.

Подібну інформацію можна отримати в Міністерстві юстиції, Державній податковій службі або в суді.

Кому можуть відмовити у виїзді з України?

Виїхати з України не можуть громадяни, які отримали відповідну заборону від суду, наприклад, через наявність заборгованостей або відкритого кримінального провадження.

Підстави для відмови у виїзді:

заборгованість зі сплати аліментів;

внесення до Єдиного реєстру боржників;

ухвалені судом рішення про заборону виїзду за кордон або відкриті виконавчі провадження.

наявність кримінальних проваджень або запобіжних заходів.

Кого з жінок не випустять з України?

Деяким жінкам також не можна виїжджати з України. Це стосується військовослужбовиць та працівниць державного апарату, а також тих, хто має доступ до державної таємниці.

Які є зміни в законодавстві щодо виїзду за кордон?