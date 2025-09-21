В 2025 году отказать в выезде за границу могут мужчинам призывного возраста, а также тем, кто имеет юридические или административные запреты. Граждане могут узнать, можно ли им покидать территорию Украины.

Такую информацию можно получить через официальные каналы или с помощью специализированных онлайн-сервисов. Об этом пишет 24 Канал.

Как проверить, можно ли выезжать за границу?

Выезд из Украины пока запрещен для большинства мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Однако такого запрета нет для женщин, если они не попадают под другие ограничения, не связанные с мобилизацией.

Проверить, не будет ли проблем с выездом можно воспользоваться различными сервисами. Мужчины могут проверить основания для выезда в приложении Резерв+. Там есть данные об отсрочке и отсутствии в розыске. Если гражданин не имеет отсрочки или находится в розыске, то его из страны не выпустят.

Долгами также могут вызвать проблемы при пересечении границы. Люди, которые имеют задолженность уплаты алиментов или те, против кого открыто исполнительное производство из-за неуплаты коммунальных платежей или кредитов, также не смогут пересечь границу. Разрешение на выезд возможен только в случае, если постоянно и четко платит кредит.

Онлайн разрешение на выезд можно проверить в:

реестре должников (в частности, по алиментам);

реестре судебных решений;

реестре исполнительных производств;

реестре налоговой задолженности.

приложении Опендатабот.

Официальные государственные органы также могут дать информацию о том, может ли гражданин ехать за границу. Так письменный запрос можно подать в Государственную пограничную службу Украины. Человеку нужно указать полное имя, адрес проживания и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Подобную информацию можно получить в Министерстве юстиции, Государственной налоговой службе или в суде.

Кому могут отказать в выезде из Украины?

Выехать из Украины не могут граждане, которые получили соответствующий запрет от суда, например, из-за наличия задолженностей или открытого уголовного производства.

Основания для отказа в выезде:

задолженность по уплате алиментов;

внесение в Единый реестр должников;

принятые судом решения о запрете выезда за границу или открытые исполнительные производства.

наличие уголовных производств или мер пресечения.

Кого из женщин не выпустят из Украины?

Некоторым женщинам также нельзя выезжать из Украины. Это касается военнослужащих и работниц государственного аппарата, а также тех, кто имеет доступ к государственной тайне.

Какие изменения в законодательстве относительно выезда за границу?