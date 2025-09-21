Такую информацию можно получить через официальные каналы или с помощью специализированных онлайн-сервисов. Об этом пишет 24 Канал.
Как проверить, можно ли выезжать за границу?
Выезд из Украины пока запрещен для большинства мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Однако такого запрета нет для женщин, если они не попадают под другие ограничения, не связанные с мобилизацией.
Проверить, не будет ли проблем с выездом можно воспользоваться различными сервисами. Мужчины могут проверить основания для выезда в приложении Резерв+. Там есть данные об отсрочке и отсутствии в розыске. Если гражданин не имеет отсрочки или находится в розыске, то его из страны не выпустят.
Долгами также могут вызвать проблемы при пересечении границы. Люди, которые имеют задолженность уплаты алиментов или те, против кого открыто исполнительное производство из-за неуплаты коммунальных платежей или кредитов, также не смогут пересечь границу. Разрешение на выезд возможен только в случае, если постоянно и четко платит кредит.
Онлайн разрешение на выезд можно проверить в:
- реестре должников (в частности, по алиментам);
- реестре судебных решений;
- реестре исполнительных производств;
- реестре налоговой задолженности.
- приложении Опендатабот.
Официальные государственные органы также могут дать информацию о том, может ли гражданин ехать за границу. Так письменный запрос можно подать в Государственную пограничную службу Украины. Человеку нужно указать полное имя, адрес проживания и реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Подобную информацию можно получить в Министерстве юстиции, Государственной налоговой службе или в суде.
Кому могут отказать в выезде из Украины?
Выехать из Украины не могут граждане, которые получили соответствующий запрет от суда, например, из-за наличия задолженностей или открытого уголовного производства.
Основания для отказа в выезде:
- задолженность по уплате алиментов;
- внесение в Единый реестр должников;
- принятые судом решения о запрете выезда за границу или открытые исполнительные производства.
- наличие уголовных производств или мер пресечения.
Кого из женщин не выпустят из Украины?
Некоторым женщинам также нельзя выезжать из Украины. Это касается военнослужащих и работниц государственного аппарата, а также тех, кто имеет доступ к государственной тайне.
Какие изменения в законодательстве относительно выезда за границу?
- Кабинет Министров Украины 26 августа разрешил выезд за границу ребятам 18 – 22 лет, а также депутатам местных советов. Однако это не касается граждан, которые работают на государственных должностях и могут выехать только с целью служебных командировок.
- Владимир Зеленский отметил, что если бы такое решение не приняли, то в школах фактически не осталось бы ребят, потому что родители вывозили бы детей из страны еще до 18 лет. К тому же молодежь может набраться опыта в Европе, а потом развивать Украину.
- С 12 октября меняются правила пересечения границ ЕС, вводится система EES с цифровой регистрацией пересечения. Система будет собирать биометрические данные путешественников.