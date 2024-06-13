Політичного рішення не існує: чому війна між Ізраїлем і ХАМАС триватиме далі

Війна між Ізраїлем та ХАМАС продовжуватиметься. З одного боку, ізраїльська армія значно потужніша за палестинське угрупування. Однак не існує політичного рішення, щоб припинити бойові дії.

Це 24 Каналу зауважив ізраїльський журналіст, головний редактор "Лучшее радио" Цві Зільбер. На його думку, єдине рішення – реокупувати Сектор Гази, щоб скинути там режим ХАМАС, однак ізраїльські військові не хочуть цим займатися.

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Сторони ніколи не укладуть перемир'я

Цві Зільбер зазначив, що військовий потенціал Ізраїлю та ХАМАС навіть не варто порівнювати. Адже ЦАХАЛ – потужна та сучасна армія. Однак у цій війні наразі нема політичного виходу. Ці дві сторони ніколи не укладуть перемир'я.

Тільки реокупація Гази може там змінити режим ХАМАС. Інших варіантів нема. А ізраїльська армія категорично не хоче займатись цією справою. Вони не хочуть реокупувати Газу, не хочуть займатись цивільними справами, судами, поліцією та іншими справами,

– припустив він.

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