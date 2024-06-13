Політичного рішення не існує: чому війна між Ізраїлем і ХАМАС триватиме далі
Війна між Ізраїлем та ХАМАС продовжуватиметься. З одного боку, ізраїльська армія значно потужніша за палестинське угрупування. Однак не існує політичного рішення, щоб припинити бойові дії.
Це 24 Каналу зауважив ізраїльський журналіст, головний редактор "Лучшее радио" Цві Зільбер. На його думку, єдине рішення – реокупувати Сектор Гази, щоб скинути там режим ХАМАС, однак ізраїльські військові не хочуть цим займатися.
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Сторони ніколи не укладуть перемир'я
Цві Зільбер зазначив, що військовий потенціал Ізраїлю та ХАМАС навіть не варто порівнювати. Адже ЦАХАЛ – потужна та сучасна армія. Однак у цій війні наразі нема політичного виходу. Ці дві сторони ніколи не укладуть перемир'я.
Тільки реокупація Гази може там змінити режим ХАМАС. Інших варіантів нема. А ізраїльська армія категорично не хоче займатись цією справою. Вони не хочуть реокупувати Газу, не хочуть займатись цивільними справами, судами, поліцією та іншими справами,
– припустив він.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Президент США Джо Байден оприлюднив новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази. Там мовиться, що на шість тижнів має повністю припинитися вогонь, а Ізраїль має вивести війська з усіх густонаселених районів Гази. А також звільнити заручників, зокрема, жінок, літніх людей і поранених, в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Ще в регіоні мають збільшити гуманітарну допомогу, дозволивши в'їзд 600 вантажівок щодня до Гази.
- Надалі мають звільнити всіх живих заручників, зокрема, солдатів-чоловіків, і вивести ізраїльські війська з Гази. На третьому етапі має розпочатися масштабна відбудова регіону.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу жорстко відреагував на пропозицію. Він заявив, що умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не становила загрози для Ізраїлю. За його словами, не погодиться зробити інакше.
- Рада Безпеки ООН схвалила план Байдена. За підтримку документа лідера США проголосували 14 країн. І хоча представник Росії утримався від голосування, резолюція Радбезу вважається прийнятою.