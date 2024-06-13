Политического решения не существует: почему война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться дальше
Война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться. С одной стороны, израильская армия значительно мощнее палестинской группировки. Однако не существует политического решения, чтобы прекратить боевые действия.
Это 24 Каналу отметил израильский журналист, главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер. По его мнению, единственное решение – реоккупировать Сектор Газы, чтобы свергнуть там режим ХАМАС, однако израильские военные не хотят этим заниматься.
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Стороны никогда не заключат перемирие
Цви Зильбер отметил, что военный потенциал Израиля и ХАМАС даже не стоит сравнивать. Ведь ЦАХАЛ – мощная и современная армия. Однако в этой войне пока нет политического выхода. Эти две стороны никогда не заключат перемирие.
Только реоккупация Газы может там изменить режим ХАМАС. Других вариантов нет. А израильская армия категорически не хочет заниматься этим делом. Они не хотят реоккупировать Газу, не хотят заниматься гражданскими делами, судами, полицией и другими делами,
– предположил он.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Президент США Джо Байден обнародовал новый план по прекращению огня в Секторе Газа. Там говорится, что на шесть недель должен полностью прекратиться огонь, а Израиль должен вывести войска из всех густонаселенных районов Газы. А также освободить заложников, в частности, женщин, пожилых людей и раненых, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Еще в регионе должны увеличить гуманитарную помощь, разрешив въезд 600 грузовиков ежедневно в Газу.
- В дальнейшем должны освободить всех живых заложников, в частности, солдат-мужчин, и вывести израильские войска из Газы. На третьем этапе должно начаться масштабное восстановление региона.
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху жестко отреагировал на предложение. Он заявил, что условия Израиля для прекращения войны не изменились: уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. По его словам, не согласится сделать иначе.
- Совет Безопасности ООН одобрил план Байдена. За поддержку документа лидера США проголосовали 14 стран. И хотя представитель России воздержался от голосования, резолюция Совбеза считается принятой.