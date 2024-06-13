Политического решения не существует: почему война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться дальше

Война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться. С одной стороны, израильская армия значительно мощнее палестинской группировки. Однако не существует политического решения, чтобы прекратить боевые действия.

Это 24 Каналу отметил израильский журналист, главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер. По его мнению, единственное решение – реоккупировать Сектор Газы, чтобы свергнуть там режим ХАМАС, однако израильские военные не хотят этим заниматься.

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Стороны никогда не заключат перемирие

Цви Зильбер отметил, что военный потенциал Израиля и ХАМАС даже не стоит сравнивать. Ведь ЦАХАЛ – мощная и современная армия. Однако в этой войне пока нет политического выхода. Эти две стороны никогда не заключат перемирие.

Только реоккупация Газы может там изменить режим ХАМАС. Других вариантов нет. А израильская армия категорически не хочет заниматься этим делом. Они не хотят реоккупировать Газу, не хотят заниматься гражданскими делами, судами, полицией и другими делами,

– предположил он.

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