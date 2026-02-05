Українські десантники випадково зайшли у тил росіян і "наробили їм біди"
- Українські десантники випадково зайшли у тил росіян і завдали там їм неприємностей.
- Штурмовик Євгеній підкреслив важливість розуму та винахідливості десантників.
Десантник Євгеній розповів, як якось разом із побратимами потрапив у тил росіян. Такий несподіваний візит закінчився неприємностями для окупантів.
Про це пишуть у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді.
Як десантники потрапили у тил росіян?
У цивільному житті 30-річний Євгеній був покрівельником дахів. Мобілізувався на фронт влітку 2025, служить у 95 ОДШБр.
За цей час він був уже не на одному бойовому виході і навіть став командиром відділення.
Ось з останнього: ми з групою мали зайти й зайняти позицію. Але ж фронт непередбачуваний, то ми трохи промахнулися і зайшли росіянам у тил. Наробили ми там їм біди, і назад до своїх повернулися,
– розповів штурмовик із посмішкою.
Він також додав, що десантник – це у першу чергу про розум і винахідливість.
"Ми маємо швидко орієнтуватися в ситуації, яка постійно змінюється. І вміти приймати рішення. Так, у тилу ворога могли б засвітитися і там всі б лягли. Але з побратимами зорієнтувалися, зв'язалися з командиром — і все нам вдалося", – зауважив Євгеній.
Сили оборони завдали вогневого ураження по низці військових об'єктів ворога на окупованих територіях та на території Росії. Під ударом опинився логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ росіян.
Також Сили оборони оточили близько 50 окупантів у Куп'янську. Захисники проводять розвідувально-штурмові дії і щоденно б'ють дронами по росіянах.
Через вичерпання ресурсів та сильні морози, які обмежують їхні можливості для наступу, просування росіян у січні сповільнилося. Так, офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що Росія стикається з нестачею особового складу, низькою якістю поповнення та величезними втратами.