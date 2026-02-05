Украинские десантники случайно зашли в тыл россиян и "наделали им беды"

Десантник Евгений рассказал, как однажды вместе с побратимами попал в тыл россиян. Такой неожиданный визит закончился неприятностями для оккупантов.

Об этом пишут в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде.

Как десантники попали в тыл россиян?

В гражданской жизни 30-летний Евгений был кровельщиком крыш. Мобилизовался на фронт летом 2025, служит в 95 ОДШБр.

За это время он был уже не на одном боевом выходе и даже стал командиром отделения.

Вот из последнего: мы с группой должны были зайти и занять позицию. Но фронт непредсказуем, то мы немного промахнулись и зашли россиянам в тыл. Наделали мы там им беды, и обратно к своим вернулись,

– рассказал штурмовик с улыбкой.

Он также добавил, что десантник – это в первую очередь об уме и изобретательности.

"Мы должны быстро ориентироваться в ситуации, которая постоянно меняется. И уметь принимать решения. Так, в тылу врага могли бы засветиться и там все бы легли. Но с собратьями сориентировались, связались с командиром - и все нам удалось", – отметил Евгений.

