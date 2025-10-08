Зеленський назвав, скільки окупантів щоденно нищать бійці СБУ на Покровському напрямку
- Бійці СБУ на Покровському напрямку щодня знищують понад 100 окупантів.
- За минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів, кожен з яких верифікований.
Президент України підкреслив, що бійці СБУ за день на Покровському напрямку знищують понад 100 окупантів. Водночас це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Війська Росії отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну, – Зеленський
Що президент каже про втрати окупантів?
Володимир Зеленський наголосив, що рівень російських втрат значно зріс, адже окупанти отримали наказ штурмувати позиції Сил оборони України за будь-яку ціну.
Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки,
– зазначив український лідер.
Він додав, що за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них є відповідна верифікація.
Важливі втрати ворога останнім часом: що відомо?
Нагадаємо, що бійці ССО зірвали просування російських підрозділів на Куп'янському напрямку, застосовуючи ударні FPV-дрони. Було ліквідовано 3 російських військовослужбовців, а решті довелося відступити.
За даними військового блогера Романа Шрайка, російська армія вичерпала запас боєздатних танків, з 2887 танків на зберіганні 1656 одиниць перебувають у поганому стані, а 1231 – у "вкрай поганому".
Окупанти активізували розконсервацію БМП на 111-й Центральній базі резерву танків, але більшість машин у занедбаному стані через тривале зберігання просто неба.