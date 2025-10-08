Президент України підкреслив, що бійці СБУ за день на Покровському напрямку знищують понад 100 окупантів. Водночас це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що президент каже про втрати окупантів?

Володимир Зеленський наголосив, що рівень російських втрат значно зріс, адже окупанти отримали наказ штурмувати позиції Сил оборони України за будь-яку ціну.

Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки,

– зазначив український лідер.

Він додав, що за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них є відповідна верифікація.

Важливі втрати ворога останнім часом: що відомо?