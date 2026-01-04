Експерт зі США розкрив реальні плани Путіна на 2026 рік

Росія має на меті не лише захоплення Донбасу, а й контроль над значно більшими територіями України. Західні країни систематично недооцінюють рівень підтримки Путіна всередині Росії та справжні масштаби його планів щодо відбудови імперії.

Професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов пояснив 24 Каналу, що для Кремля українська кампанія є комплексним проєктом для повернення так званих історичних земель.

Чи задовольнить Кремль поступка Донбасу?

"Малоймовірно, що Путін погодиться на припинення вогню, не захопивши жодного великого українського міста. Якщо Кремль і погодиться на перемир'я, це буде лише пауза для підготовки нових атак через пів року чи рік. Навіть російські пропагандисти, як-от Сергій Караганов, відкрито говорять про це у своїх шоу", – пояснив Єльцов.

Якщо Україна поступиться Донбасом, це не задовольнить Путіна. Його оточення прагне контролю над усією Україною на схід від Дніпра.

Нещодавно Путін висунув абсурдну пропозицію: дозволити українцям, які живуть у Росії – за його оцінками 5 – 10 мільйонів – голосувати на потенційних президентських виборах в Україні. Це абсолютно неприйнятно під час війни,

– зазначив професор.

Оскільки ці люди перебувають в Росії, швидше за все, симпатизують російській стороні, що лише ускладнює політичну ситуацію.

Чи можливе існування Росії як імперії без України?

"Після анексії Криму один західний журналіст влучно зауважив: "Без України Росія перестає бути європейською країною і стає виключно азійською імперією". Хоча Кремль і не прагне бути частиною Європи, вважаючи себе унікальною євразійською цивілізацією, втрата України має для них критичне символічне значення", – пояснив Єльцов.

Для Росії Україна – ключова частина імперської ідентичності, оскільки Київ та інші міста вони вважають "історичною Росією". Кремль одночасно намагається утримати наявну імперію та відновити її меншу версію.

Росія не прагне експансії в Центральну Азію чи Азербайджан через релігійні упередження – Кремль не хоче збільшення мусульманського населення у своїй країні.

Український проєкт Кремля має расистський підтекст – вони прагнуть збільшити "біле" населення для вирішення демографічної кризи. Це одночасно спроба розв'язати демографічну проблему, відновити "історичну імперію" та запобігти її розпаду. Це чітко імперський проєкт, про який у Росії говорять цілком відкрито,

– підсумував Єльцов.

