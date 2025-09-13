Кількість білорусів у російській армії у 2025 році зросла майже у 100 разів
- У першому півріччі 2025 року понад тисяча білорусів підписали контракти з російською армією, що майже у 100 разів більше, ніж у 2022 році.
- Станом на липень 2025 року, понад 10% білоруських добровольців загинули, а ще 8% зникли безвісти.
У першому півріччі 2025 року майже у 100 разів більше білорусів підписали контракти з російською армією, ніж у 2022 році. З Росією уклали контракт понад тисяча громадян Білорусі.
Журналісти "Слідство.Інфо" та білоруських розслідувальницьких центрів називають точну кількість найманців та їхні втрати, передає 24 Канал.
Скільки білорусів воює за Росію?
За даними журналістів та Воєнної розвідки України, у першому півріччі 2025 року значно зросла кількість громадян Білорусі, які підписали контракти з російською армією.
Список розвідки налічує 1 031 встановленого білоруса, що вступив до ЗС Росії. Перший контракт датований липнем 2022 року, а найновіший – 15 липня 2025 року.
Журналісти зазначають, що зростання почалося у 2023 році. Якщо у 2022 році білоруси підписали 6 контрактів, то 2023-го – 235, а 2024-го – 518.
Дані щодо залучення білорусів до армії Росії / Інфографіка "Слідство.Інфо"
Так, у 2025 році на початок липня контракт підписали 157 білорусів, ще у 116 дата укладання невідома.
Водночас проєкт Координаційного штабу "Хочу жити" зазначає, що за перше півріччя 2025 року контракти підписали 596 громадян Білорусі, що майже у 100 разів більше, ніж у 2022 році.
За даними розслідування журналістів, вже понад 10% білоруських добровольців загинули, ще 8% – зникли безвісти. Тобто, ймовірно, ліквідований кожен п'ятий.
Що відомо про навчання Росії та Білорусі?
Раніше повідомлялось, що 12 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Вонни триватимуть до 16 вересня.
Аналітики вважають, що Росія прагне використати навчання для втягування Білорусі у війну та зриву переговорів Мінська зі США. Крім того, Путін хоче продемонструвати НАТО їхню нібито неготовність до війни.
У навчаннях "Захід-2025" беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців.
Колишній співробітник СБУ наголошує, що активність Росії може становити загрозу для Польщі та країн Балтії.