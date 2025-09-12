Зокрема, мовиться про деякі дії Росії для того, щоб втягнути Білорусь у війну, показати НАТО, що вони не готові до війни, та завадити переговорам Мінська зі США. Про це в ефірі 24 Каналу розповів засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба.
Які цілі переслідує Путін?
Сергій Бульба зазначив, що раніше Білорусь зверталася до Польщі зі зверненням: "Ви можете надіслати своїх представників". Ймовірно, це була умова Москви, щоб Польща дала білоруським спецпризначенцям підконтрольну 70-кілометрову зону, що проводити інспекції з польського боку. Звичайно, Варшава відмовилась. Тому білоруська та російська пропаганда розповідала, що "вони пропонували, а поляки такі погані, тому відмовилися".
Планувалася більша кількість військових на навчаннях. Потім відбулися деякі зміни, що сталося не дуже публічно. Після тристоронніх переговорів, летячи зі Швейцарії, помічник прем'єр-міністра Китаю спеціально прилетів до Мінська. Того ж дня, як зазначає Flight Radar, відзначили прибуття якихось серйозних посадовців з Росії. Очевидно, відбулися якісь тристоронні переговори.
Згодом міністр оборони Білорусі Віктор Хренін виступив із заявою, що вони зменшують кількість навчань у польових умовах. Відповідно навчання переносяться далі від кордону, щоб це не викликало стільки невдоволення на Заході.
Зараз ситуація дуже незвичайна. Є версія, що проліт російських дронів до Польщі через територію Білорусі було зроблено навмисно. Москва показала невдоволення переговорами зі США,
– підкреслив керівник "Білого легіону".
Важливо, що зараз спеціальний представник президента США Джон Коул перебуває у Мінську. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав звільняти політв'язнів, а Штати зняли частину санкцій проти Мінська. Зокрема, США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".
Лукашенко дуже старанно продає себе Трампу як експерта з питань Путіна і частково Сі Цзіньпіна. Зараз робляться дуже серйозні кроки. Кажуть, що росіяни запустили ці дрони лише для того, щоб зірвати ці переговори між Штатами та Білоруссю,
– пояснив Сергій Бульба.
За його словами, тут переслідується одразу кілька цілей. Зокрема, росіяни хочуть показати НАТО, що там абсолютно не готові до війни. Відомо, що один з російських безпілотників навіть долетів до Ґданська.
Коли ці дрони зайшли на територію Білорусі, білоруси їх зафіксували. Як каже заступник міністра оборони Павло Муравейко, що деякі з них вони збили. Щодо решти вони передали інформацію у Міноборони Польщі. Розуміючи, що це викличе невдоволення Росії, вони свідомо пішли на це, бо білоруси не хочуть бути втягнутими у війну,
– додав він.
Кількість військовослужбовців, які зараз беруть участь у навчаннях "Захід-2025", абсолютно не велика. Якби росіяни збиралися робити щось масштабне, вони б заздалегідь імпортували ресурси до Білорусі. Зокрема, патрони, набої, снаряди великого калібру, але нічого з цього не відзначалося. З іншого боку, білоруські спецслужби сьогодні дуже насторожені, щоб Росія не здійснювала провокацій якимись ДРГ, зокрема, у бік Польщі.
Навчання "Захід-2025": головне
З 12 по 16 вересня на території Білорусі триватимуть спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". Це фінальні навчання збройних сил країн у цьому році. Повідомлялося, що на навчаннях відпрацьовуватимуть захист так званої Союзної держави.
Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про кількість військових під час навчань "Захід-2025". За його словами, зараз кількість російських військових, які беруть участь у навчаннях на території Білорусі, менша, ніж у 2023 році.
Наразі ситуація стабільна й контрольована. Українські прикордонники не фіксують загрозливої активності у напрямку українського кордону, однак не виключають можливості провокацій з боку ворога.