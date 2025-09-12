В частности, говорится о некоторых действиях России для того, чтобы втянуть Беларусь в войну, показать НАТО, что они не готовы к войне, и помешать переговорам Минска с США. Об этом в эфире 24 Канала рассказал основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба.

Какие цели преследует Путин?

Сергей Бульба отметил, что ранее Беларусь обращалась к Польше с обращением: "Вы можете прислать своих представителей". Вероятно, это было условие Москвы, чтобы Польша дала белорусским спецназовцам подконтрольную 70-километровую зону, что проводить инспекции с польской стороны. Конечно, Варшава отказалась. Поэтому белорусская и российская пропаганда рассказывала, что "они предлагали, а поляки такие плохие, поэтому отказались".

Планировалось большее количество военных на учениях. Потом произошли некоторые изменения, что произошло не очень публично. После трехсторонних переговоров, летя из Швейцарии, помощник премьер-министра Китая специально прилетел в Минск. В тот же день, как отмечает Flight Radar, отметили прибытие каких-то серьезных чиновников из России. Очевидно, состоялись какие-то трехсторонние переговоры.

Впоследствии министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с заявлением, что они уменьшают количество учений в полевых условиях. Соответственно учения переносятся дальше от границы, чтобы это не вызвало столько недовольства на Западе.

Сейчас ситуация очень необычная. Есть версия, что пролет российских дронов в Польшу через территорию Беларуси был сделан намеренно. Москва показала недовольство переговорами с США,

– подчеркнул руководитель "Белого легиона".

Важно, что сейчас специальный представитель президента США Джон Коул находится в Минске. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал освобождать политзаключенных, а Штаты сняли часть санкций против Минска. В частности, США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа".

Лукашенко очень старательно продает себя Трампу как эксперта по вопросам Путина и частично Си Цзиньпина. Сейчас делаются очень серьезные шаги. Говорят, что россияне запустили эти дроны только для того, чтобы сорвать эти переговоры между Штатами и Беларусью,

– пояснил Сергей Бульба.

По его словам, здесь преследуется сразу несколько целей. В частности, россияне хотят показать НАТО, что там абсолютно не готовы к войне. Известно, что один из российских беспилотников даже долетел до Гданська.

Когда эти дроны зашли на территорию Беларуси, белорусы их зафиксировали. Как говорит заместитель министра обороны Павел Муравейко, что некоторые из них они сбили. По остальным они передали информацию в Минобороны Польши. Понимая, что это вызовет недовольство России, они сознательно пошли на это, потому что белорусы не хотят быть втянутыми в войну,

– добавил он.

Количество военнослужащих, которые сейчас участвуют в учениях "Запад-2025", абсолютно не большое. Если бы россияне собирались делать что-то масштабное, они бы заранее импортировали ресурсы в Беларусь. В частности, патроны, патроны, снаряды крупного калибра, но ничего из этого не отмечалось. С другой стороны, белорусские спецслужбы сегодня очень насторожены, чтобы Россия не осуществляла провокаций какими-то ДРГ, в частности, в сторону Польши.

