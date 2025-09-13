Журналісти "Слідство.Інфо" та білоруських розслідувальницьких центрів називають точну кількість найманців та їхні втрати, передає 24 Канал.

Скільки білорусів воює за Росію?

За даними журналістів та Воєнної розвідки України, у першому півріччі 2025 року значно зросла кількість громадян Білорусі, які підписали контракти з російською армією.

Список розвідки налічує 1 031 встановленого білоруса, що вступив до ЗС Росії. Перший контракт датований липнем 2022 року, а найновіший – 15 липня 2025 року.

Журналісти зазначають, що зростання почалося у 2023 році. Якщо у 2022 році білоруси підписали 6 контрактів, то 2023-го – 235, а 2024-го – 518.

Дані щодо залучення білорусів до армії Росії / Інфографіка "Слідство.Інфо"

Так, у 2025 році на початок липня контракт підписали 157 білорусів, ще у 116 дата укладання невідома.

Водночас проєкт Координаційного штабу "Хочу жити" зазначає, що за перше півріччя 2025 року контракти підписали 596 громадян Білорусі, що майже у 100 разів більше, ніж у 2022 році.

За даними розслідування журналістів, вже понад 10% білоруських добровольців загинули, ще 8% – зникли безвісти. Тобто, ймовірно, ліквідований кожен п'ятий.

Що відомо про навчання Росії та Білорусі?