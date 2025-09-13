В первом полугодии 2025 года почти в 100 раз больше белорусов подписали контракты с российской армией, чем в 2022 году. С Россией заключили контракт более тысячи граждан Беларуси.

Журналисты "Слідство.Інфо" и белорусских расследовательских центров называют точное количество наемников и их потери, передает 24 Канал.

Сколько белорусов воюет за Россию?

По данным журналистов и Военной разведки Украины, в первом полугодии 2025 года значительно возросло количество граждан Беларуси, подписавших контракты с российской армией.

Список разведки насчитывает 1 031 установленного белоруса, вступившего в вооруженных сил России. Первый контракт датирован июлем 2022 года, а самый новый – 15 июля 2025 года.

Журналисты отмечают, что рост начался в 2023 году. Если в 2022 году белорусы подписали 6 контрактов, то в 2023-м – 235, а в 2024-м – 518.

Данные по привлечению белорусов в армию России / Инфографика "Слідство.Інфо"

Так, в 2025 году на начало июля контракт подписали 157 белорусов, еще у 116 дата заключения неизвестна.

В то же время проект Координационного штаба "Хочу жить" отмечает, что за первое полугодие 2025 года контракты подписали 596 граждан Беларуси, что почти в 100 раз больше, чем в 2022 году.

По данным расследования журналистов, уже более 10% белорусских добровольцев погибли, еще 8% – пропали без вести. То есть, вероятно, ликвидирован каждый пятый.

Что известно об учениях России и Беларуси?