Президент Володимир Зеленський висловився про збиття дронів над Україною. На його думку, справедливо говорити про спільне рішення.

Тобто не тільки про те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Таку заяву глава держави зробив під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Зустріч з Путіним і Трампом та майбутнє мирних переговорів: про що Зеленський говорив зі ЗМІ

Що сказав Зеленський про збиття дронів?

Український президент пояснив, що в Україні стоїть ППО й українські військові збивають все, що летить на українців і на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас.

Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми й не розраховуємо,

– пояснює Зеленський.

Захист України від російських дронів: що варто знати?