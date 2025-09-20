"На всіх не розраховуємо": Зеленський назвав держави, які можуть збивати дрони над Україною
- Президент Зеленський зазначив, що збиття дронів над Україною має бути спільним рішенням з іншими країнами.
- Він вважає, що Польща та Румунія можуть допомагати у збитті дронів, але не розраховує на інші держави.
Президент Володимир Зеленський висловився про збиття дронів над Україною. На його думку, справедливо говорити про спільне рішення.
Тобто не тільки про те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Таку заяву глава держави зробив під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про збиття дронів?
Український президент пояснив, що в Україні стоїть ППО й українські військові збивають все, що летить на українців і на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас.
Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми й не розраховуємо,
– пояснює Зеленський.
Захист України від російських дронів: що варто знати?
Після російської атаки на Польщу Євросоюз ініціював проєкт "стіна дронів". Повідомляється, що він захищатиме Україну та прифронтові держави від дронових атак.
В Офісі Президента зазначили, що саме через важливість дронів у сучасній війні, армії мають адаптуватися до нових умов, зокрема робити ставку на штучний інтелект у безпілотних системах. Йдеться як про ударні, так і про зенітні БпЛА.
Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі 24 Каналу заявив, що Україні потрібне посилення силами "Іскандерів" або інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів. На його думку, саме другий варіант є більш практичним і ефективним.