"На всех не рассчитываем": Зеленский назвал государства, которые могут сбивать дроны над Украиной
- Президент Зеленский отметил, что сбивание дронов над Украиной должно быть совместным решением с другими странами.
- Он считает, что Польша и Румыния могут помогать в сбивании дронов, но не рассчитывает на другие государства.
Президент Владимир Зеленский высказался о сбивании дронов над Украиной. По его мнению, справедливо говорить о совместном решении.
То есть не только о том, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. Такое заявление глава государства сделал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о сбивании дронов?
Украинский президент объяснил, что в Украине стоит ПВО и украинские военные сбивают все, что летит на украинцев и на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас.
Можно взять только регионы западной части нашего государства – куда есть возможности у Польши. Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем,
– объясняет Зеленский.
Защита Украины от российских дронов: что стоит знать?
После российской атаки на Польшу Евросоюз инициировал проект "стена дронов". Сообщается, что он будет защищать Украину и прифронтовые государства от дроновых атак.
В Офисе Президента отметили, что именно из-за важности дронов в современной войне, армии должны адаптироваться к новым условиям, в частности делать ставку на искусственный интеллект в беспилотных системах. Речь идет как об ударных, так и о зенитных БпЛА.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире 24 Канала заявил, что Украине нужно усиление силами "Искандеров" или инвестиции в производство дронов-перехватчиков. По его мнению, именно второй вариант является более практичным и эффективным.