Не лінія фронту: італійський репортер відповів, що насправді цікавить світ у війні в Україні
Війна в Україні, від початку повномасштабного вторгнення Росії, є однією із головних тем у світі. Однак акценти щодо цього зараз дещо змінились.
На Заході тепер менше говорять про фронт. Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі розповів, що слідкував за Бахмутом, нещодавно відвідав Дніпропетровську область, працював у Покровську, поки це було можливим для іноземних кореспондентів, але останнім часом увага публіки і його редакції не так, як раніше, зосереджена на полі бою.
Як світ тепер сприймає війну в Україні?
Лоренцо Кремонезі підкреслив, що уважно стежить за дипломатичними процесами й розуміє, чому війна в Україні важлива для Європи.
Я думаю, що український контекст, українська війна в певному сенсі війна прапорів для багатьох країн,
– сказав він.
Важливо, щоб Німеччина, Франція, Італія та Канада були єдиними й мали голос на міжнародній арені.
Зверніть увагу! Під час виступу у Мюнхені Володимир Зеленський наголосив, що Європа не може повністю покладатися на захист США і повинна зміцнювати власну обороноздатність. Президент закликав до формування спільної європейської оборонної політики, підкресливши важливість гарантій безпеки та тісної співпраці з Україною.
Італійський військовий репортер наголосив, що Україна є лінією фронту для багатьох європейських держав.
Якщо Україна, як я думаю, зможе вистояти, то ми не будемо розчавлені логікою Дональда Трампа, Володимира Путіна і, можливо, Сі Цзіньпіна, що світ поділений між трьома великими державами, а всі інші мають підпорядковуватись,
– зауважив він.
Завдяки Україні, Європа може показати, що "має слово" у світі й може дотримуватись правил та міжнародного права.
Лоренцо Кремонезі вважає, що європейцям і надалі важливо підтримувати нашу державу, щоб не допустити, аби повторилась Друга світова війна.
Як Європа може допомогти Україні?
У Європі розробили план із п'яти кроків, щоб в України була можливість стати членом Європейського Союзу у 2027 році. Українська влада прагне, щоб ця дата була зафіксована у мирній угоді. Однак не всі у ЄС можуть підтримати таку ідею.
Європейський Союз готує новий 20-й пакет санкцій проти Росії. Ці обмеження мають вдарити по нафтовій і металургійній сферах країни-агресорки. На Кремль очікуватимуть серйозні економічні збитки через такі обмеження.
Прем'єр-міністр Великої Британії під час Мюнхенської безпекової конференції висловив занепокоєння щодо можливої мирної угоди між Україною та Росією. Кір Стармер вважає, що це стане шансом для Кремля, щоб відновити свої фінансові та військові спроможності. Все задля того, аби згодом розпочати нове вторгнення проти країн НАТО.