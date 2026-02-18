Не линия фронта: итальянский репортер ответил, что на самом деле интересует мир в войне в Украине

Война в Украине, с начала полномасштабного вторжения России, является одной из главных тем в мире. Однако акценты по этому поводу сейчас несколько изменились.

На Западе теперь меньше говорят о фронте. Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези рассказал, что следил за Бахмутом, недавно посетил Днепропетровскую область, работал в Покровске, пока это было возможным для иностранных корреспондентов, но в последнее время внимание публики и его редакции не так, как раньше, сосредоточено на поле боя.

Смотрите также 2026 год станет ключевым: эксперт дал прогноз на переговоры и три сценария завершения войны

Как мир теперь воспринимает войну в Украине?

Лоренцо Кремонези подчеркнул, что внимательно следит за дипломатическими процессами и понимает, почему война в Украине важна для Европы.

Я думаю, что украинский контекст, украинская война в определенном смысле война флагов для многих стран,

– сказал он.

Важно, чтобы Германия, Франция, Италия и Канада были едиными и имели голос на международной арене.

Обратите внимание! Во время выступления в Мюнхене Владимир Зеленский отметил, что Европа не может полностью полагаться на защиту США и должна укреплять собственную обороноспособность. Президент призвал к формированию общей европейской оборонной политики, подчеркнув важность гарантий безопасности и тесного сотрудничества с Украиной.

Итальянский военный репортер отметил, что Украина является линией фронта для многих европейских государств.

Если Украина, как я думаю, сможет выстоять, то мы не будем раздавлены логикой Дональда Трампа, Владимира Путина и, возможно, Си Цзиньпина, что мир разделен между тремя великими державами, а все остальные должны подчиняться,

– отметил он.

Благодаря Украине, Европа может показать, что "имеет слово" в мире и может придерживаться правил и международного права.

Лоренцо Кремонези считает, что европейцам и в дальнейшем важно поддерживать наше государство, чтобы не допустить, чтобы повторилась Вторая мировая война.

Как Европа может помочь Украине?