Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російські війська невпинно намагаються захопити українські землі.

На жаль, окупанти досягли успіхів у Запорізькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де вдалося просунутися росіянам?

Ввечері 5 жовтня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому в Запорізькій області.

Росіяни просунулися біля Новоіванівки: дивіться на карті

Окупанти мали просування поблизу Ольгівського: ситуація на карті

Російська армія мала успіхи біля Вишневого: дивіться на карті

Загарбники просунулися у Терновому: ситуація на карті

Яка ситуація на фронті: коротко про головне