Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів у Запорізькій області, – DeepState
- Російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому в Запорізькій області.
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, підтверджуючи ці успіхи окупантів.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російські війська невпинно намагаються захопити українські землі.
На жаль, окупанти досягли успіхів у Запорізькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де вдалося просунутися росіянам?
Ввечері 5 жовтня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому в Запорізькій області.
Росіяни просунулися біля Новоіванівки: дивіться на карті
Окупанти мали просування поблизу Ольгівського: ситуація на карті
Російська армія мала успіхи біля Вишневого: дивіться на карті
Загарбники просунулися у Терновому: ситуація на карті
Яка ситуація на фронті: коротко про головне
За даними Інституту вивчення війни, нещодавно російські сили просунулися на Лиманському, Сіверському, Покровському напрямках та на Дніпропетровщині. Натомість на Куп'янському напрямку їм довелося припинити механізовані атаки через українські удари дронів.
Окрім цього, у вересні Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині. Проте окупанти поновили штурмові дії на деякі населені пункти.
Також загарбники захопили село Полтавка на Донеччині, зміцнили свої позиції поблизу Новоіванівки у Запорізькій області та Серебрянського лісництва.