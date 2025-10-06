Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские войска неустанно пытаются захватить украинские земли.

К сожалению, оккупанты достигли успехов в Запорожской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где удалось продвинуться россиянам?

Вечером 5 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом в Запорожской области.

Россияне продвинулись возле Новоивановки: смотрите на карте

Оккупанты имели продвижение вблизи Ольговского: ситуация на карте

Российская армия имела успехи возле Вишневого: смотрите на карте

Захватчики продвинулись в Терновом: ситуация на карте

Какая ситуация на фронте: коротко о главном