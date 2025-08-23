Попри розмови про можливе перемир'я, ворог продовжує активний наступ на фронті. Дуже важка ситуація в районі Часового Яру, Торецька, Куп'янська, де окупанти посилюють бої.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, боєць ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що наші військові тримаються, але там їм дуже складно. Те саме можна сказати ще про низку напрямів, де не зупиняються штурми.

Чи готуються на фронті до перемир'я?

Ворог перекинув частину військ з Торецького напрямку на Покровськ. Це зробив для того, щоб втримати фланги. Загалом на цей напрямок росіяни перекидають всі свої резерви.

На Сумщині окупантів відкидають до кордону. Сили оборони зірвали плани ворога щодо створення буферної зони. Крім цього, ворог не відмовляється від своїх планів атакувати Запоріжжя. Влітку 2024 року цим планам завадила Курська операція.

Росіяни повернулися до планів великого наступу на Запоріжжя. Про це попереджають у розвідці, про це каже Олександр Сирський. Є дані. що з Херсонського напрямку перекидають сили на Запорізький, тому там буде "гаряче",

– сказав Кирило Сазонов.

Саме тому, що є ознаки підготовки до наступу там, а також в районі Добропілля, Покровська – будь-які заяви Кремля про мир не варті нічого. Якби противник розглядав хоча б перемир'я, то він би заривався у землю й готувався до оборони.

"Ворог готується до наступу, найближчим часом ніякого миру Москва не планує", – наголосив військовий.

Чи можливе "замороження" боїв?

Одним зі сценаріїв закінчення війни розглядають замороження бойових дій вздовж лінії фронту. Території, яку окуповані Росією, такими й залишаться. Далі почнеться економічна, дипломатична робота, щоб повернути їх до України.

Реально у нас зараз не вистачить сил, щоб відкинути ворога до кордонів 1991 року. Навіть до кордонів 2022-го виглядає сумнівно, бо за кожен метр ми маємо платити життям моїх побратимів,

– підкреслив Кирило Сазонов.

Тимчасове "замороження" без юридичного визнання території російською – може бути найбільш реальним варіантом. Але Кремль вимагає вивести війська навіть з тих населених пунктів, які вони ще не змогли захопити. Це неприйнятна вимога.

На жаль, Москва не втрачає надії, що за кілька місяців весь фронт рухне, а їхня армія зможе захопити ще більше. Тому кидають все, що тільки можуть, у бій.

Які вимоги висуває Росія щодо територій?