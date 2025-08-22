Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу пояснив такі дії Росії тим, що вона намагається по максимуму використати вікно можливостей, яке зараз відкрите. Адже США відтермінували введення санкцій, очікують на переговори й очну розмову президента України й очільника Кремля.

Дивіться також Трамп втрачає контроль над ситуацією, поки Путін нав'язує свою гру, – WSJ

Росія та Україна формують позицію для переговорів

Варто дочекатися кінця серпня. Це, як зазначив військовослужбовець, своєрідний дедлайн. Трамп хоче побачити, що робитиме Путін, чи зустрінеться він з Зеленським. Від цього залежатимуть подальші дії американського лідера.

Ця умовна милість Трампа, яку собі намалювали в Кремлі, може дуже легко змінитися на гнів. Знаючи емоційність американського президента, за переконанням Мусієнка, це відбудеться дуже різко і швидко. Але поки триває черговий акт цієї п'єси і обговорюється, де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна, та чи буде вона взагалі, він висловив сумніви, що з боку США будуть різкі дії в бік Росії.

"Росія чітко дала зрозуміти, що не піде на припинення вогню. Вочевидь цей меседж прозвучав, оскільки це обговорювалося під час візиту президента України до США. Навіть вдаючи свою участь в переговорному процесі, створюючи ілюзію, не треба сприймати це як рівнозначне тому, що Росія припинятиме обстріли. Зовсім ні, навіть навпаки", – озвучив Мусієнко.

Тому що ймовірніше, на думку військовослужбовця, індикатором того, що Путін буде готовий до можливих рішень найближчим часом, стане посилення інтенсивності бойових дій. Російський диктатор розуміє, що може втратити час, а йому за цей період треба досягти успіхів.

Ворог хоче досягти в першу чергу результатів на фронті, його цікавить спроба захоплення Донецької області. Крім того, Росія хоче тиснути на Україну ракетно-дроновими атаками. Таким чином вона думає, що формує для себе переговорну позицію,

– пояснив Мусієнко.

Натомість Україна, завдаючи ударів по військових об'єктах Росії, не даючи противнику реалізувати плани, які він задумав на полі бою, теж формує свою позицію на перемовинах, позицію сили. Це, як наголосив військовослужбовець, робиться для того, аби в української сторони були так звані карти на руках.

На якій стадії переговорний процес: