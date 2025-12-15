Скільки українців вірять у швидке завершення війни: КМІС провів опитування
- 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, показники майже не змінилися з вересня 2025 року.
- Опитування охопило 547 повнолітніх респондентів на підконтрольній Україні території.
Більшість українців заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки це необхідно. Водночас очікування швидкого завершення бойових дій помітно знизилися.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Про що свідчить опитування українців?
Згідно з опитуванням КМІС, проведеним з 26 листопада по 13 грудня 2025 року, 63% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Це майже не відрізняється від показників вересня, коли так відповіли 62% респондентів. Ще 1% зазначив, що готовий терпіти близько року.
Про коротші терміни (кілька місяців або пів року) говорять 15% опитаних. У вересні так відповів 21%. Проте соціологи відзначають, що зростає невизначеність респондентів – з 13% стала 21%.
Згідно з опитуванням, 9% респондентів вважають, що війна може закінчитись до початку 2026 року. Тут показники скоротили удвічі, порівняно з вереснем.
Щодо інших термінів суттєвих змін, відповідно до результатів КМІС, не сталось:
- 14% очікують завершення у першій половині 2026 року,
- 11% – у другій половині,
- 32% припускають, що війна триватиме до 2027 року або довше.
Опитування українців щодо завершення війни / Скриншот з сайту КМІС
Соціологи зазначають, що опитали 547 повнолітніх респондентів, які проживають на підконтрольній Україні території. Серед опитаних є внутрішньо переміщені особи.
Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення,
– йдеться у звіті.
Які інші опитування провели під час війни?
