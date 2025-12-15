Сколько украинцев верят в скорое завершение войны: КМИС провел опрос
- 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, показатели почти не изменились с сентября 2025 года.
- Опрос охватил 547 совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории.
Большинство украинцев заявили о готовности терпеть войну столько, сколько это необходимо. В то же время ожидания скорого завершения боевых действий заметно снизились.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.
О чем свидетельствует опрос украинцев?
Согласно опросу КМИС, проведенным с 26 ноября по 13 декабря 2025 года, 63% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Это почти не отличается от показателей сентября, когда так ответили 62% респондентов. Еще 1% отметил, что готов терпеть около года.
О более коротких сроках (несколько месяцев или полгода) говорят 15% опрошенных. В сентябре так ответил 21%. Однако социологи отмечают, что растет неопределенность респондентов – с 13% стала 21%.
Согласно опросу, 9% респондентов считают, что война может закончиться до начала 2026 года. Здесь показатели сократили вдвое, по сравнению с сентябрем.
Относительно других сроков существенных изменений, в соответствии с результатами КМИС, не произошло:
- 14% ожидают завершения в первой половине 2026 года,
- 11% – во второй половине,
- 32% предполагают, что война продлится до 2027 года или дольше.
Социологи отмечают, что опросили 547 совершеннолетних респондентов, проживающих на подконтрольной Украине территории. Среди опрошенных есть внутренне перемещенные лица.
В общем, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения,
– говорится в отчете.
Какие другие опросы провели во время войны?
Среди ключевых проблем для украинского бизнеса чаще всего называют дефицит кадров (59%), опасность работы (49%) и подорожание сырья (47%).
Бронирование от основного работодателя имеют только 13% мужчин из сферы IT. В то же время 44% опрошенных специалистов вообще не забронированы.