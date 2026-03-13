У РНБО відповіли, як довго планує воювати Росія

Бої на фронті та атаки Росії на Україну не вщухають. Своїми діями росіяни не демонструють бажання завершувати війну найближчим часом.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко припустив, як довго ще хоче воювати Росія.

Які плани у Росії на війну?

Росія продовжує активні бої на фронті та, ймовірно, готує нові атаки на Україну. За словами Коваленка, дії російської армії свідчать про те, що Кремль планує продовжувати воювати проти України.

У РНБО припускають, що в планах росіян – воювати протягом весни та літа 2026 року. Надалі ж ворог може зривати процеси з врегулювання війни.

Зазначимо, що полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що на Дніпропетровщині тривають контрудари. Захисники намагаються завадити ворогу створити угруповання для атак на північну та північно-східну частини Запорізької області.

Що відбувається на фронті?