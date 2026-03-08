Головна мета Росії у весняному наступі – захоплення всієї Донецької та Луганської областей, плани Москви не змінилися. Про це заявив Володимир Зеленський.

Також, за словами президента, серед можливих напрямів розглядалися Запорізька область та ділянка між Донецькою та Запорізькою областями.

Зеленський зазначив, що плани Росії частково зірвані діями українських сил оборони. За останні півтора місяці на півдні України вдалося повернути контроль над 400 – 435 квадратними кілометрами території. "Їх плани не змінилися. Йде лише відстрочка, тому що вони не здатні реалізувати їх тими силами та засобами, які вони мають сьогодні, і через дії наших сил оборони", – заявив президент.