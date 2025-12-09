Росія окупувала багато сіл під Покровськом, біля Сіверська складна ситуація, – DeepState

Російські окупанти окупували низку населених пунктів Донеччини. Водночас ускладнена ситуація фіксується під Сіверськом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

За даними аналітиків DeepState, російські військові окупували 5 населених пунктів Донецької області. Серед них села Покровської громади: Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка.

Російські військові мали успіхи на фронті: дивіться на мапі DeepState

Також окупанти просунулися у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

У DeepState розповіли, що Росія продовжує затягувати свою піхоту в Сіверськ і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже місто потроху переходить в руки ворога.

Здійснюється велика кількість фіксацій російської піхоти. Водночас по ній активно відпрацьовують пілоти Сил Оборони. Також ворог взявся за прапори, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди, однак цього вони ще повністю не досягли.

Складна ситуація під Сіверськом / Фото DeepState

Попередньо, половина Сіверська перебуває під контролем Росії. "Піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом в зонах відповідальності суміжних бригад і проблемою залишається подача недостовірних доповідей і подача інформації в цілому, що ускладнює процес з'ясування обставин та є загрозою, що в один день Сіверськ стане повністю червоним і про це більшість дізнається раптово", – резюмували аналітики.

Що відбувається на полі бою?