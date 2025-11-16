Українці відкинули противника поблизу села на Донеччині: оновлена мапа DeepState
- Аналітики DeepState оновили карту бойових дій 16 листопада.
- Росіяни просунулися у Володимирівці та поблизу Софіївки, тоді як українські захисники відкинули противника біля Шахового.
Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту, зокрема ворог просунувся на Донеччині. Однак українські захисники також мали успіхи.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У неділю, 16 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.
Що змінилося на фронті?
Станом на 16 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення.
Українські військові відкинули противника на Добропільському напрямку – поблизу села Шахове Донецької області.
Однак поруч росіяни також просунулися – у селі Володимирівка та поблизу села Софіївка.
Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті
До слова, про ситуацію на напрямку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро "Перун" Філатов – командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. За словами військового, противник уже інфільтрувався в Покровськ, взявши деякі ділянки міста під контроль.
Останні новини про війну в Україні:
За добу 15 листопада Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 176 боєзіткнень на фронті. Найбільше ворожих атак довелося відбивати на Покровському (52), Олександрівському (20) і Костянтинівському (19) напрямках.
За інформацією Угруповання об'єднаних сил, у Куп'янську на Харківщині противник отримав команду симулювати контроль над містом. Зокрема, прапори Росії почали вкладати в пакети постачання, які для загарбників скидають дронами.
Однак головною метою ворога нібито залишається захоплення Донеччини. Командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що наразі окупанти повністю зосереджені на Покровську.