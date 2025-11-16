Украинцы отбросили противника вблизи села в Донецкой области: обновленная карта DeepState

Российские военные продолжают давить на линии фронта, в частности враг продвинулся в Донецкой области. Однако украинские защитники также имели успехи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В воскресенье, 16 ноября, аналитики обновили карту боевых действий.

Что изменилось на фронте?

По состоянию на 16 ноября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения.

Украинские военные отбросили противника на Добропольском направлении – вблизи села Шахово Донецкой области.

Однако рядом россияне также продвинулись – в селе Владимировка и вблизи села Софиевка.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

К слову, о ситуации на направлении в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий "Перун" Филатов – командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло. По словам военного, противник уже инфильтрировался в Покровск, взяв некоторые участки города под контроль.

