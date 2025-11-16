Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В воскресенье, 16 ноября, аналитики обновили карту боевых действий.
Что изменилось на фронте?
По состоянию на 16 ноября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения.
Украинские военные отбросили противника на Добропольском направлении – вблизи села Шахово Донецкой области.
Однако рядом россияне также продвинулись – в селе Владимировка и вблизи села Софиевка.
Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте
К слову, о ситуации на направлении в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий "Перун" Филатов – командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло. По словам военного, противник уже инфильтрировался в Покровск, взяв некоторые участки города под контроль.
Последние новости о войне в Украине:
За сутки 15 ноября Генеральный штаб ВСУ отчитался о 176 боестолкновениях на фронте. Больше всего вражеских атак пришлось отбивать на Покровском (52), Александровском (20) и Константиновском (19) направлениях.
По информации Группировки объединенных сил, в Купянске на Харьковщине противник получил команду симулировать контроль над городом. В частности, флаги России начали вкладывать в пакеты поставки, которые для захватчиков сбрасывают дронами.
Однако главной целью врага якобы остается захват Донетчины. Командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика рассказал, что сейчас оккупанты полностью сосредоточены на Покровске.