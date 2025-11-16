Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У неділю, 16 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.

Що змінилося на фронті?

Станом на 16 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення.

Українські військові відкинули противника на Добропільському напрямку – поблизу села Шахове Донецької області.

Однак поруч росіяни також просунулися – у селі Володимирівка та поблизу села Софіївка.

Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті

До слова, про ситуацію на напрямку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро "Перун" Філатов – командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. За словами військового, противник уже інфільтрувався в Покровськ, взявши деякі ділянки міста під контроль.

