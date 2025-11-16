Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У неділю, 16 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.

Що змінилося на фронті?

Станом на 16 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення.

Українські військові відкинули противника на Добропільському напрямку – поблизу села Шахове Донецької області.

Однак поруч росіяни також просунулися – у селі Володимирівка та поблизу села Софіївка.

Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті

До слова, про ситуацію на напрямку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро "Перун" Філатов – командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. За словами військового, противник уже інфільтрувався в Покровськ, взявши деякі ділянки міста під контроль.

Останні новини про війну в Україні:

  • За добу 15 листопада Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 176 боєзіткнень на фронті. Найбільше ворожих атак довелося відбивати на Покровському (52), Олександрівському (20) і Костянтинівському (19) напрямках.

  • За інформацією Угруповання об'єднаних сил, у Куп'янську на Харківщині противник отримав команду симулювати контроль над містом. Зокрема, прапори Росії почали вкладати в пакети постачання, які для загарбників скидають дронами.

  • Однак головною метою ворога нібито залишається захоплення Донеччини. Командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що наразі окупанти повністю зосереджені на Покровську.